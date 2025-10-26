Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen, Okan Buruk’u yakaladı

Victor Osimhen, Okan Buruk’u yakaladı

21:1826/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Victor Osimhen, Okan Buruk’u yakaladı
Victor Osimhen, Okan Buruk’u yakaladı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray’da 43. golünü attı ve sarı-kırmızlıların tarihinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut’un gol sayısını yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti. Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut’u yakaladı.


Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.


Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.



#okan buruk
#victor osimhen
#göztepe
#galatasaray
#futbol
#trendyol süper lig
#gol sayısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi