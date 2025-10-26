Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle öne geçti. Galatasaray bu gole, 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'yle cevap verdi.





Konuk takımda Bokele, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.





Galatasaray'da da Davinson Sanchez, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Kolombiyalı oyuncu gelecek hafta oynanacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.





Galatasaray bu galibiyetle puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 16 puanda kaldı.









Galatasaray-Göztepe maçının özeti için TIKLAYIN

















Filistinli çocuklar seremonide





İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı.





Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.





Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz" anonsu yapıldı.









Barış Alper Yılmaz'a destek





Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.





ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam" pankartı asıldı.













Evinde 31 maçtır yenilmiyor





Sarı-kırmızılılar, resmi maçlara evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup mağlup olan Aslan, bu maçın ardından Süper Lig’de 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet, 8 beraberlik aldı.





Okan Buruk'un 100'üncü zaferi





2022 yılında takımın başına geçen Okan Buruk, Göztepe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 120. maçını oynadı ve 100. galibiyetini elde etti. Başarılı teknik adam, geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.





52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig’de 3 şampiyonluk yaşarken, 1’er de Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa’yı kazandı.





Maçın önemli dakikaları





6.dakikada Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu, önce Roland Sallai'yi, ardında Uğurcan Çakır'ı ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1





20.dakikada Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Sol kanatta Furkan Bayır ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda en son Furkan Bayır'a çarparak kaleye yönelen topu iyi takip eden Osimhen, Mateusz Lis'i ekarte ederek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1





42.dakikada Göztepe, 10 kişi kaldı. Ceza sahası yakınında yaşanan hava topu mücadelesi sırasında Malcom Bokele, Victor Osimhen'e eliyle yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Malcom Bokele, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.





63.dakikada Galatasaray, Gabriel Sara'nın golü ile maçta öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Gabriel Sara, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1





66.dakiakda Galatasaray, Mauro Icardi'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Mauro Icardi, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturdu: 3-1





Maç Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle bitti.



















