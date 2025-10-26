Galatasaray-Göztepe maçına damga vuran pozisyon: Kırmızı kart için eski hakemler ne dedi?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Bokele gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Peki eski hakemler pozisyon için ne dedi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Bokele gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyundan atıldı
Pozisyonla ilgili eski hakemler şu yorumları yaptı.
Mark Clattenburg: "En üzücü olan şey, VAR'ın ikinci sarı karta müdahale edememesi. Ancak hakem, bu ikinci sarı kartı vererek açıkça yanlış yaptı, çünkü oyuncunun bu hareketi sarı kart değildi."
Deniz Ateş Bitnel: "Kırmızı kart kararı doğru. Fakat öncesinde Osimhen'in yaptığı hareket faul."