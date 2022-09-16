Vincenzo Italiano itiraf etti: Gruptan çıkamayacağız

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Fiorentina, deplasmanda temsilcimiz Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ilk yarıda gerçekten çok güçlü bir Başakşehir’e karşı oynadıklarını belirterek, “Top genelde bizdeydi. Ödül olarak ilk golü verdik, ikincisi kaleci hatası. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Bizim problemimiz kafada bitiyor. Takımda istek ve ruh eksik. Yediğimiz gollerin analizini yaparsak bu işin içinden çıkamıyoruz. Başakşehir baskıda iyiydi. Topla oynamayı daha iyi öğrenmemiz lazım sonuç alabilmek için. Ruhsuz takımlar kazanmayı istemezler. Ruh hala oturmadı. Bu maçı 3-0 kaybetmeyebilirdik, zorlayabilirdik. Sahada gereksiz hatalar yapmayı bırakmalıyız” dedi.

REKLAM