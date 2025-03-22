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Vincenzo Montella: Dünya Kupası hayalimiz var

Vincenzo Montella: Dünya Kupası hayalimiz var

20:0722/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ufak bir avantaja sahip olduklarını belirten Montella, "Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız." dedi.

A Milli Takımımız 3-1 kazandığı maçın rövanşında UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmasında Macaristan'a konuk olacak.


Mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Puskas Arena'da basın toplantısı düzenledi.


Montella'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik'

"Görevimi hep hakkaniyetli şekilde yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz Mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik."


'En iyi şekilde sahada olacağız'

"Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum."


'Dünya Kupası hayalimiz var'

"Ufak bir avantajımız var. Çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı da biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız."





#A Milli Futbol Takımı
#Vincenzo Montella
#Macaristan

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