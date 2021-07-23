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Vitor Pereira 4 futbolcunun biletini kesti: Artık takımdan ayrı çalışacaklar

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin bundan sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Haber Merkezi AA
Vitor Pereira 4 futbolcunun biletini kesti: Artık takımdan ayrı çalışacaklar
Vitor Pereira

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarına A takımdan ayrı devam edeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladığı ve 4 oyuncuyla ilgili kararın bu doğrultuda verildiği ifade edildi.

Bu futbolcuların gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.


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