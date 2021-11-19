Spor Viviano Süper Ligde en beğendiği kaleciyi açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Viviano Süper Lig'de en beğendiği kaleciyi açıkladı

Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Türkiye'de en beğendiği kalecinin Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır olduğunu söyledi. İtalyan file bekçisi ayraca en beğendiği golcüleri de sıraladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Viviano Süper Ligde en beğendiği kaleciyi açıkladı
Süper Lig'de 44 maçta forma giydi.

Fatih Karagümrük'ün kalesini koruyan Emiliano Viviano, verdiği röportajda Süper Lig'de en beğendiği isimleri açıkladı. Tecrübeli eldiven, meslektaşı Uğurcan Çakır'ın tarzını sevdiğini söyledi.

"Uğurcan'ı farklı görüyorum"

Skorer'e konuşan Viviano, "Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ı bir kenara şöyle bırakırsak halen daha maç sayısı olarak Uğurcan ve Muslera kadar maç sayıları olmadığı için diyorum. Biraz daha maç sayılarını tamamlamaları lazım. Tabii ki ikisi de çok potansiyelli kaleciler. Uğurcan’ı milli maçlarda ve Trabzon’da Avrupa maçlarına katıldığı için maç sayısı anlamında biraz daha farklı görüyorum. Çok beğendiğim bir kaleci" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Uğurcan Çakır (@cakirugurcan61)'in paylaştığı bir gönderi

"Uğurcan'ın Avrupa'ya gitmesi gerekiyor"

Uğurcan Çakır'ın Avrupa'da tecrübe kazanması gerektiğini ifade eden Viviano, "Türkiye dışında kendini bir test etmesi için o konfor alanının dışına çıkıp, Avrupa’ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. orada daha farklı bir tecrübe yaşaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Muslera'nın sayısız başarısı var"

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera hakkında da görüşlerini belirten Emiliano Viviano, "Muslera diğer kalecilerden farklı tabii ki. Ben onunla ilk karşılaştığımda bir Serie A maçıydı. İkimiz de çok yaş aldık. Muslera’nın kariyerine baktığımızda sayısız maçı ve başarısı var" değerlendirmesini yaptı.

En beğendiği golcüler

Viviano, Süper Lig’de en beğendiği hücum oyuncularını ise Batshuayi, Djaniny, Mustafa Mohammed ve Balotelli ve Nwakaeme şeklinde sıraladı.

Viviano'nun Galatasaray maçındaki sevinci
Viviano'nun Galatasaray maçındaki sevinci


Balotelli: "Yürüyerek İtalya'ya gidebilirim"
SPOR
Balotelli: "Yürüyerek İtalya'ya gidebilirim"
Deprem sonrası korkutan görüntü

Deprem sonrası korkutan görüntü

​Erzurum'da heyelan meydana geldi, yol kapandı.
10 kat daha fazla verim

10 kat daha fazla verim

​Bu domatesler hindistan cevizi kabuğunda yetişiyor.
Almanyada sağlık sistemi alarm veriyor: Hastanelerdeki yatak kapasitesi sınıra dayandı

​Çok sayıda ilde hissedildi.

​MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​Ölüm döşeğindeki hastanın kredi kartını çaldı: Alışveriş yaptı.

​Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: Sözleri 'pes' dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.