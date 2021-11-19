Viviano Süper Lig'de en beğendiği kaleciyi açıkladı

Fatih Karagümrük'ün kalesini koruyan Emiliano Viviano, verdiği röportajda Süper Lig'de en beğendiği isimleri açıkladı. Tecrübeli eldiven, meslektaşı Uğurcan Çakır'ın tarzını sevdiğini söyledi.

"Uğurcan'ı farklı görüyorum"

Skorer'e konuşan Viviano, "Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ı bir kenara şöyle bırakırsak halen daha maç sayısı olarak Uğurcan ve Muslera kadar maç sayıları olmadığı için diyorum. Biraz daha maç sayılarını tamamlamaları lazım. Tabii ki ikisi de çok potansiyelli kaleciler. Uğurcan’ı milli maçlarda ve Trabzon’da Avrupa maçlarına katıldığı için maç sayısı anlamında biraz daha farklı görüyorum. Çok beğendiğim bir kaleci" ifadelerini kullandı.

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"Uğurcan'ın Avrupa'ya gitmesi gerekiyor"

Uğurcan Çakır'ın Avrupa'da tecrübe kazanması gerektiğini ifade eden Viviano, "Türkiye dışında kendini bir test etmesi için o konfor alanının dışına çıkıp, Avrupa’ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. orada daha farklı bir tecrübe yaşaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Muslera'nın sayısız başarısı var"

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera hakkında da görüşlerini belirten Emiliano Viviano, "Muslera diğer kalecilerden farklı tabii ki. Ben onunla ilk karşılaştığımda bir Serie A maçıydı. İkimiz de çok yaş aldık. Muslera’nın kariyerine baktığımızda sayısız maçı ve başarısı var" değerlendirmesini yaptı.

En beğendiği golcüler

Viviano, Süper Lig’de en beğendiği hücum oyuncularını ise Batshuayi, Djaniny, Mustafa Mohammed ve Balotelli ve Nwakaeme şeklinde sıraladı.

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Viviano'nun Galatasaray maçındaki sevinci



