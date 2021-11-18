Spor Balotelli "Yürüyerek İtalyaya gidebilirim"
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Balotelli: "Yürüyerek İtalya'ya gidebilirim"

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, yeniden İtalya Milli Takımı formasını giymek istediğini söyledi. Tecrübeli golcü, "Marttaki kadroda olmak için Türkiye'den yaya olarak İtalya'ya gidebilirim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli: Yürüyerek İtalyaya gidebilirim
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalyan basınına verdiği bir röportajda milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"40 metreden bile gol atabilirim"

Yeniden milli formayı giymek istediğini belirten 31 yaşındaki santrfor, "Kendimi İtalya Milli Takımı'na dönmek için hazır hissediyorum. 40 metreden bile gol atabilirim. Bu bir rüya olurdu. Marttaki kadroda olmak için şu anda Türkiye'den yaya olarak İtalya'ya yola çıkabilirim" dedi.

İtalya Milli Takımı formasıyla 36 maça çıktı ve 14 gol attı.
İtalya Milli Takımı formasıyla 36 maça çıktı ve 14 gol attı.

"Sağ bek bile oynarım"

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüştüğünü söyleyen Balotelli, "Mancini milli takıma dönebilmem için benden istediklerini söyledi ve yapacağım. Beni çağırırsa sağ bek bile oynarım" şeklinde konuştu.

"İtalya'da çok fazla cahil insan var"


İtalya'nın 2022 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde edememesi nedeniyle yapılan eleştirilere tepki gösteren Mario Balotelli, "İtalya'da çok fazla cahil insan var. İtalya Avrupa Şampiyonu oldu. Üst üste kazanma rekorları kırdı ama ilk yenilgide hemen çamur atmaya başladılar. Biraz iyimserliği hak etmediler mi?" ifadelerini kullandı.

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