Balotelli: "Yürüyerek İtalya'ya gidebilirim"

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalyan basınına verdiği bir röportajda milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"40 metreden bile gol atabilirim"

Yeniden milli formayı giymek istediğini belirten 31 yaşındaki santrfor, "Kendimi İtalya Milli Takımı'na dönmek için hazır hissediyorum. 40 metreden bile gol atabilirim. Bu bir rüya olurdu. Marttaki kadroda olmak için şu anda Türkiye'den yaya olarak İtalya'ya yola çıkabilirim" dedi.

İtalya Milli Takımı formasıyla 36 maça çıktı ve 14 gol attı.

"Sağ bek bile oynarım"

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüştüğünü söyleyen Balotelli, "Mancini milli takıma dönebilmem için benden istediklerini söyledi ve yapacağım. Beni çağırırsa sağ bek bile oynarım" şeklinde konuştu.

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"İtalya'da çok fazla cahil insan var"





İtalya'nın 2022 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde edememesi nedeniyle yapılan eleştirilere tepki gösteren Mario Balotelli, "İtalya'da çok fazla cahil insan var. İtalya Avrupa Şampiyonu oldu. Üst üste kazanma rekorları kırdı ama ilk yenilgide hemen çamur atmaya başladılar. Biraz iyimserliği hak etmediler mi?" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:18 Dünyanın en garip 10 gol sevinci Futbolda gol olduktan sonra yapılan sevinçler, atılan golü tamamlar cinsten. Bazen basit bir gol yapılan sevinç ile hatırlanabiliyor. Bu duruma en güzel örneklerden biri Mario Balotelli'nin İtalya milli formasıyla attığı golden sonra yaptığı, dünyanın gündemine oturan sevinci. Dünyanın en garip 10 gol sevinci listesinde bir çok yıldız isim bulunuyor...







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