Balotelli'den Sergen Yalçın'a: "Yaptığı cahillik"

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Gana asıllı İtalyan futbolcu, "Sergen Yalçın hocanın benimle alakalı konuştuğu şeyleri bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan bir tanesi tanımadan, oturup konuşmadan başka birisi hakkında bir şeyler söylemek. Bana çok büyük cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonunun değişmemesi gerekiyor. Eğer cahillik yapıyorsan bu sana bağlı" dedi.

İkili arasında ne yaşanmıştı

Beşiktaş ile Adana Demirspor'un 3-3 berabere kaldığı maçta Balotelli, attığı golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a doğru koşarak iki eliyle kafasını işaret etmişti. 31 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için kullandığı "Beyni yok" ifadesine bu hareketle cevap verdiğini söylemişti.