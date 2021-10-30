Spor Balotelliden Sergen Yalçına "Yaptığı cahillik"
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Balotelli'den Sergen Yalçın'a: "Yaptığı cahillik"

Adana Demirsporlu yıldız futbolcu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde kendisi için sarf ettiği sözleri 'cahillik' olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Balotelliden Sergen Yalçına: Yaptığı cahillik
Balotelli'nin attığı gol sonrası Sergen Yalçın'ı göstererek yaptığı hareket

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Gana asıllı İtalyan futbolcu, "Sergen Yalçın hocanın benimle alakalı konuştuğu şeyleri bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan bir tanesi tanımadan, oturup konuşmadan başka birisi hakkında bir şeyler söylemek. Bana çok büyük cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonunun değişmemesi gerekiyor. Eğer cahillik yapıyorsan bu sana bağlı" dedi.

  • İkili arasında ne yaşanmıştı
  • Beşiktaş ile Adana Demirspor'un 3-3 berabere kaldığı maçta Balotelli, attığı golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a doğru koşarak iki eliyle kafasını işaret etmişti. 31 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için kullandığı "Beyni yok" ifadesine bu hareketle cevap verdiğini söylemişti.

Balotelli açıkladı: "Sergen Yalçın'ın videosunu takım arkadaşım izletti"
SPOR
Balotelli açıkladı: "Sergen Yalçın'ın videosunu takım arkadaşım izletti"

Sergen Yalçın:
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Sergen Yalçın: "Balotelli o hareketi bana yaptı"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de 'O hareketi bana yaptı, geçen sezon bize gelemediği için galiba, seviyesini belli etti' ifadelerini kullandı.


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