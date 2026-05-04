Volkan Demirel son dakika öğrendi! Basın toplantısına çıkamadı

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ilginç anlar yaşadı. İşte detaylar...
Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçı sonrası, konuk ekibin sayılmayan golünde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları devam etti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Oğuzhan Çakır ile gol pozisyonunu konuşan teknik direktör Volkan Demirel, koridorda kırmızı kart gördü ancak bu durumdan haberi olmadı.
Basın toplantısına çıkmak üzereyken kırmızı karttan haberdar edilen Demirel, toplantıya çıkamadı.