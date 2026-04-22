Volkan Demirel'den çarpıcı Galatasaray tespiti: 'O dakikadan sonra düştüğü bir durum var'

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kupa zaferinin ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel soruları yanıtladı.

Demirel'in açıklamaları şöyle;

'Nasip bugüneymiş'

"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. Nasip bugüneymiş. O maçta hatalarımızı gördük. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar."

'Bu akşamın keyfini yaşasınlar'

"60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar."

'İnşallah bu maç bir kırılma olur'

"Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız."

'32 puan hedefim var'

"32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o."











