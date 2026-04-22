Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Volkan Demirel'den çarpıcı Galatasaray tespiti: 'O dakikadan sonra düştüğü bir durum var'

23:1622/04/2026, Çarşamba
Sonraki haber
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel
Gençlerbirliği çeyrek finalde Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, alınan zaferi değerlendirdi.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kupa zaferinin ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel soruları yanıtladı.

Demirel'in açıklamaları şöyle;

'Nasip bugüneymiş'

"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. Nasip bugüneymiş. O maçta hatalarımızı gördük. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar."

'Bu akşamın keyfini yaşasınlar'

"60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar."

'İnşallah bu maç bir kırılma olur'

"Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız."

'32 puan hedefim var'

"32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o."




#Gençlerbirliği
#Volkan Demirel
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
