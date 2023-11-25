Volkan Demirel'den öz eleştiri: Maç farklı bitebilirdi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere ya da İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du. Biz ise bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun belirli dakikalarında iyiydik ancak genele baktığımızda İstanbulspor maçı hak eden taraftı" diye konuştu.