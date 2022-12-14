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Beşiktaş'tan Weghorst için erken hamle

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda Arjantin'e 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hollandalı futbolcuyu takımda tutmak için girişimlere başladı. İngiliz ekibi Burnley'in geçen sezon düştüğü Championship'te kalması, bu transfer için en kritik nokta.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorstun satın alma opsiyonu Beşiktaşta var mı?
Wout Weghorst

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'u, önümüzdeki sezon da takımda tutmak için girişimlere başladı.

"10 milyon Euro satın alma opsiyonu var"

Hollanda Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda boy gösteren ve Arjantin ile oynanan çeyrek final maçında sonradan oyuna girerek 2 gol atan Hollandalı oyuncu tüm dünyanın dikkatini çekti. O andan itibaren siyah-beyazlıların en çok merak ettiği konu ise, Weghorst'un takımda kalıp kalmayacağı oldu. Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon Championship'e düşen İngiliz ekibi Burnley ile bu konuda pazarlıklara başlayacak. Weghorst'un 10 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ancak, kriterlerden birisi de Burnley'in Premier Lig'e yeniden çıkmaması. Bu nedenle bu transfer Mayıs ayında netliğe kavuşacak.

"Çeyrek finalde iki gol atmak olağanüstü bir şey"

Burnley teknik direktörü Vincent Kompany konu ile ilgili, "Sözleşmesinde geri çağırma maddemiz olduğu bana hiç söylenmedi" dedi. Belçikalı teknik adam, Weghorts'u tebrik ederken; "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle" sözleriyle övgüde bulundu.

"Ülkesini gururlandırdı"

Tebrik etme dışında söylenecek bir şey olmadığını dile getiren Kompany, "Ülkesini gururlandırdı. Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum. Onu geri çağırma konusunda bir maddemiz olduğu şeklinde bir şey bana söylenmedi. Şu anda takıma odaklandım" şeklinde konuştu.

  • Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımla çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Weghorst'un Burnley ile mevcut sözleşmesi ise 2025'e kadar devam ediyor.

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