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Willian Chelsea'ye veda etti: Sürpriz takıma transfer oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, takımına veda etti. Başarılı futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Willian, Chelsea'de önemli başarılar elde etmiş ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.

Willian, Chelsea'de önemli başarılar elde etmiş ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.

Fotoğraf: ADAM DAVY

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Burada harika 7 yıl geçirdim. 2013'te Chelsea'den bir teklif aldım ve burada oynamaya karar verdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Kazandığımız şampiyonlukların ötesinde burada kendimi buldum. Daha iyi bir oyuncu ve insan oldum. Her antrenmanda, her maçta ve soyunma odasında geçirdiğim her bir dakikada yeni şeyler öğrendim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Willian, "Şimdi ayrılık zamanı. Takım arkadaşlarımı, kulüp çalışanlarını ve taraftarları çok özleyeceğim. Buradan boynum dik bir şekilde ayrılıyorum çünkü Chelsea forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Anji takımından 2013 yılında Londra ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada 339 karşılaşmaya çıktı, 63 gol attı. Milli takım formasını da 69 maçta terleten Willian, 9 kez ağları sarstı.

"Arsenal'e transfer oldu" iddiası

  • Chelsea'den ayrılan Willian'ın Arsenal'le anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre İngiltere'de oynamaya devam etmek isteyen Brezilyalı yıldızın kendisine gelen onlarca teklifin içinden Arsenal'i seçtiği belirtildi.

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