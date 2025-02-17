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Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Esenler Altınayak Spor Kulübü 10 madalya kazandı

Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Esenler Altınayak Spor Kulübü 10 madalya kazandı

Haber Merkezi
12:0517/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Esenler Altınayak Spor Kulübü 10 madalya kazandı
Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Esenler Altınayak Spor Kulübü 10 madalya kazandı

Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya Esenler Altınayak Spor Kulübü damga vurdu. Esenler Altınayak Spor Kulübü, şampiyonada 10 madalya kazandı.

Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası 2 binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya Esenler Altınayak Spor Kulübü damga vurdu.


Minikler&Yıldızlar Gençler ve Büyükler kategorisinde toplam 13 sporcu ile katıldığı şampiyonadan, Esenler Altınayak Spor Kulübü 8 birincilik ,1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak toplam 10 madalya kazandı.


Ayrıca Esenler Altınayak Spor Kulübü 07-14 Eylül 2025 tarihlerinde Brezilya'da gerçekleşecek Büyükler Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


#Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası
#Esenler Altınayak Spor Kulübü
#Büyükler Dünya Şampiyonası

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