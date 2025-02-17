Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Esenler Altınayak Spor Kulübü 10 madalya kazandı

Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya Esenler Altınayak Spor Kulübü damga vurdu. Esenler Altınayak Spor Kulübü, şampiyonada 10 madalya kazandı.
Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası 2 binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya Esenler Altınayak Spor Kulübü damga vurdu.
Minikler&Yıldızlar Gençler ve Büyükler kategorisinde toplam 13 sporcu ile katıldığı şampiyonadan, Esenler Altınayak Spor Kulübü 8 birincilik ,1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak toplam 10 madalya kazandı.
Ayrıca Esenler Altınayak Spor Kulübü 07-14 Eylül 2025 tarihlerinde Brezilya'da gerçekleşecek Büyükler Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.