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Spor

Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sebebiyle ligden çekilme talebini TFF'ye ilettiklerini açıkladı.

13:39 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Yeni Malatya Stadyumu

Yeni Malatya Stadyumu

Birinci lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligden çekilme kararı aldıklarını ve kararı TFF'ye ilettiklerini açıkladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden birçok şehir gibi Malatya'nın da etkilendiği, ülkeyi derinden etkileyen bu afet karşısında kentte hayatın durma noktasına geldiği vurgulandı.


Depremde aynı zamanda takımın kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da vefat ettiği hatırlatılan açıklamada, "Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.


#Futbol
#Yeni Malatyaspor
#Deprem
1 saat önce
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Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti
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