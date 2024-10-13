Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda sabah saatlerinde başlayan ve 3 adayın yarıştığı kongrede yeni başkan Şahin Altunok oldu. Mevcut başkan Adil Gevrek’in yeniden aday olmadığı genel kurulda yaşanan kavganın ardından verilen ara sonrası seçimlere geçildi.





Başkan adaylarının sırayla söz alarak vaatlerini açıkladığı seçimde daha sonra gidilen oy kullanımında Şahin Altunok 115 delegenin oyunu alarak kulübün yeni başkanı seçilirken, diğer adaylar Ümit Bayram 51 ve Ahmet Özköse ise 27 oy alabildi.





Şahin Altunok’un yeni yönetimde Turgut Koç, Ali Köklü, Deniz Kutlu, Mehmet Coşer Gömüç, Coşkun Yedekçi, Barış Görkem Göksu, Aykut Salih Arıkboğa, Şahin Yusuf, Abdullah Özatilla, Perihan Bozkurt, Mahmut Özbaysar, Talat Bağlan, Hüseyin Gültekin ve Aziz Ekici yer alıyor.





Öte yandan bugün gerçekleştirilen genel kurulda Yeni Malatyaspor kulübünün toplam borcunun 744 milyon lira olduğu da açıklandı.











