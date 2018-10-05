UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Abdurrahim Albayrak'tan şok suçlama: Gomis bizi köşeye sıkıştırdı

Yenilginin faturası Gomis'e çıktı

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Porto mücadelesinde golcüsüzlüğün dezavantajını yaşadıklarını belirterek, transferin son günlerinde takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'i suçladı.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'e konuşan Abdurrahim Albayrak, takımdaki santrforsuzluğun bedelini ödediklerini belirterek şunları söyledi:

  • Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Son güne kadar bizi oyalayıp gitmek isteyen Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdik. Hepsi birbirine eklenince söylenecek çok şey var. Gomis, bizi götürdü götürdü köşeye sıkıştırdı. Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA’nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor.

Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi
Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Porto maçının 74. dakikasında yerini Feghouli'yi bırakmıştı. Karşılaşmada etkili olamayan futbolcu 1-0 kaybedilen mücadele sonrasında sahaya girdi ve Porto formasını sırtına geçirdi.Brahimi ve Feghouli ile saha ortasında sohbet eden oyuncunun gülümseyen fotoğrafları ise sarı kırmızılı taraftarlar arasında tepkilere neden oldu. Younes Belhanda, Porto maçı biter bitmez Galatasaray formasını çıkartıp Porto formasını giydi. pic.twitter.com/aj39zbMw0e&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ekim 2018

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