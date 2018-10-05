Yenilginin faturası Gomis'e çıktı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'e konuşan Abdurrahim Albayrak, takımdaki santrforsuzluğun bedelini ödediklerini belirterek şunları söyledi:

Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Son güne kadar bizi oyalayıp gitmek isteyen Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdik. Hepsi birbirine eklenince söylenecek çok şey var. Gomis, bizi götürdü götürdü köşeye sıkıştırdı. Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA’nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor.