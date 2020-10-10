SÜPER LİG

YIllar sonra gelen transfer itirafı: Dört saat boyunca ağladım

Önceki günlerde futbol kariyerine sezon son verdiğini açıklayan tecrübeli isim Yalçın Ayhan, çarpıcı bir itirafta bulundu. Ayhan'ın sözleri sosyal medyanın futbol yönetiminde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın Ayhan son olarak Karagümrük'te forma giymişti ve 38 yaşında kariyerine son vermişti.

Yalçın Ayhan son olarak Karagümrük'te forma giymişti ve 38 yaşında kariyerine son vermişti.

Sosyal medyanın geldiği nokta artık futbol kulüplerinde transferlerde bile belirleyici rol üstleniyor. Konuyla ilgili en yakın örneklerden biri de Yalçın Ayhan'ın Beşiktaş'a transfer süreciydi.

Tecrübeli oyuncu siyah beyazlılarla anlaşmış ve İngiltere'deki kampa katılmak için bu ülkeye gelmişti. Ancak sosyal medyadaki tepkiler sonrasında transfer iptal olmuş ve Yalçın Ayhan, Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştı.

Yalçın Ayhan'ın transferle ilgili itirafı şöyle;

  • "Beşiktaş'a transfer muhabbetim şöyle oldu; İngiltere'ye Beşiktaş'ın kampına gittim. 1 gün boyunca orada durdum, Beşiktaş'ta oynamayı kendimi orada göstermeyi inanılmaz şekilde çok istiyordum. Ama sosyal medyada gelen tepkiler yüzünden 1 gün sonra transferin iptal olduğu söylendi, çok üzüldüm. Dışarıdan ağır duruşlu bir adam olarak bilinirim ama 4 saat boyunca çocuklar gibi oturup ağladığımı, hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum."

Yalçın Ayhan Beşiktaş formasını giydi
Yalçın Ayhan Beşiktaş formasını giydi

Beşiktaş, bundan 3 sezon önce Yalçın Ayhan ile anlaşmış, hatta tecrübeli futbolcu takımın kamp yaptığı yere gelmişti.Ancak Slaven Bilic, kendi isteği dışında yapılan bu transfere karşı çıkmış ve Yalçın, Siyah-Beyazlı formayı giyemeden oradan ayrılmıştı.Başakşehir kariyerine devam eden Yalçın, dünkü maçın ardından Cenk Tosun'la formaları değişti ve Beşiktaş formasını giydi. Bu anlar da, kameraların gözünden kaçmadı. Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran diyalog

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayali
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.