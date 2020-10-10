YIllar sonra gelen transfer itirafı: Dört saat boyunca ağladım

Sosyal medyanın geldiği nokta artık futbol kulüplerinde transferlerde bile belirleyici rol üstleniyor. Konuyla ilgili en yakın örneklerden biri de Yalçın Ayhan'ın Beşiktaş'a transfer süreciydi.

Tecrübeli oyuncu siyah beyazlılarla anlaşmış ve İngiltere'deki kampa katılmak için bu ülkeye gelmişti. Ancak sosyal medyadaki tepkiler sonrasında transfer iptal olmuş ve Yalçın Ayhan, Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştı.

Yalçın Ayhan'ın transferle ilgili itirafı şöyle;

"Beşiktaş'a transfer muhabbetim şöyle oldu; İngiltere'ye Beşiktaş'ın kampına gittim. 1 gün boyunca orada durdum, Beşiktaş'ta oynamayı kendimi orada göstermeyi inanılmaz şekilde çok istiyordum. Ama sosyal medyada gelen tepkiler yüzünden 1 gün sonra transferin iptal olduğu söylendi, çok üzüldüm. Dışarıdan ağır duruşlu bir adam olarak bilinirim ama 4 saat boyunca çocuklar gibi oturup ağladığımı, hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum."