Spor 2023 Dünya Kupası Elemelerinde 12 dev adam Yunanistana konuk oluyor
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2023 Dünya Kupası Elemelerinde 12 dev adam Yunanistan'a konuk oluyor

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak. Peki Yunanistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Haber Merkezi AA
Yunanistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı gurubunda 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

Yunanistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak. Milliler, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Her iki karşılaşma da NTV'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milli takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

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