Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonasında kürsüye çıktı.
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 154 kilo kaldırarak gümüş madalya, silkmede ise 194 kiloyu kaldıran sporcumuz, Avrupa rekoruyla zirvenin sahibi oldu.
2025 Avrupa Halter Şampiyonası 73 kilo koparmada yarışan sporcumuz Yusuf Fehmi Genç, 154 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Silkmede 194 kiloyu kaldıran milli halterci, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
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