Yusuf Yazıcı: Fransa Ligi'nin iptali sürpriz oldu

Futbol oynamayı çok özlediğini belirten Yusuf Yazıcı, "Her şey inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi ise hem bizim, hme takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımız dönmüş olacak. Bizim için çok büyük avantaj" dedi.

"Trabzon'da çalışmalarımı sürdürüyorum"

Sakatlık sürecini atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yazıcı, “Şu anda gayet iyiyim. Operasyonun üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Bildiğiniz gibi operasyon ve sonrasındaki 2 ayı Roma’da geçirdim. Profesör Mariani ve ekibinin gözetiminde çalıştık. Sonra İtalya’da koronavirüs tehlikesi başlayınca çalışmalarıma Belek’te devam ettim. Düzenlemeler dolayısıyla orası da kapatılınca Trabzon’a döndüm, şu anda burada devam ediyorum çalışmalarıma. Fiziksel olarak gayet iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Ligin iptal olması dolayısıyla da önümde 3 aylık bir hazırlık dönemi daha oluştu. Onu da en iyi şekilde değerlendirmek için planlamamızı yaptık. Ama öncelik salgının son bulması. Buradan da bu dönemde canla başla mücadele eden tüm sağlık personelimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlara minnettarız. Bir insanın hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan insanlara ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.

Yusuf Yazıcı: ""Abdülkadir'in hayali hiç uzak değil. Onunla sürekli konuşuyoruz. Bence fazla değil 3-4 yıl içerisinde Barcelona'da oynayabilir. Belki de takım arkadaşı oluruz bu işler hiç belli olmaz"

(🖇Radyospor) pic.twitter.com/cwV8iWRKUp — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 4, 2020

"Fransa Ligi'nin iptali sürpriz oldu"

Liglerin iptali öncesinde Fransa’ya gidip takımla çalışma planları yaptığını dile getiren milli oyuncu, “Genel kanı, Avrupa’da liglerin temmuz ayında bitirilmesiydi. Hatta Almanya’da takımlar kontrollü bir şekilde antrenmanlara da başlamıştı. Sonra Hollanda’dan liglerin iptal olduğuna dair haber geldi, arkasından da Fransa. Bizim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bundan birkaç gün evvel sportif direktörümüzle Fransa’ya dönüş, antrenmanlara başlama planlamasını konuşmuştuk. Futbol çok büyük bir endüstri. Oyuncu kontratları var, yayın gelirleri konusu var, stat gelirleri konusu var. Futbol birçok sektörü de besleyen bir spor. Ama bunların hepsinin üzerinde bir konu var ki o da insan sağlığı. İnsan sağlığının olduğu yerde diğer tüm konular önemsiz kalır. Federasyonların bu kararları verirken tüm noktaları göz önünde bulundurduğuna inanıyorum. Fransa Başbakanı'nın konuşmasında bir detay var, diyor ki: 'İnsanlar bireysel olarak sağlık amaçlı spor yapabilir ama şu anki tablo eylül ayına kadar temaslı sporların yapılamayacağı şeklinde.' Bizim, bilimin gösterdiği yola ve önerilerine itibar etmemiz gerekiyor. Bu beraberinde farklı planlamaları da getirecek. Ligin nasıl tescil edileceği, şampiyon ve düşen takımlar, kupalara katılacak takımlar konularının ilerleyen günlerde netliğe kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi iki takım küme düştü Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in açıkladığı Kovid-19 salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda futbol liglerinin sonlandırıldığı belirtildi.Açıklamada, maç başına kazanılan puana göre sıralama yapıldığı ve 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider durumda bulunan Paris Saint-Germain'in (PSG), 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) ise Lorient'in şampiyon ilan edildiği kaydedildi. Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse'un Ligue 2'ye düşürüldüğü, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens'in de Ligue 1'e yükseltildiği ifade edildi.Gelecek sezonun 22-23 Ağustos'ta başlaması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu konudaki kararın hükümetin aldığı önlemlere göre alınacağını bildirildi.Avrupa kupalarına katılıma ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basınında ligde ilk iki sırada yer alan PSG ile Olympique Marsilya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına, üçüncü Rennes'in ise ön elemelere katılacağı ifade edildi.Fransa Başbakanı Philippe, salgın nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklamıştı. UEFA, liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini talep etmiş ancak geçerli sebepler olması halinde sezonun ülke federasyonları tarafından sonlandırılabileceğini belirtmişti.Liglerin iptal olduğu Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi. Son iki sıradaki Amiens ve Toulouse küme düşürüldü. Alt ligde yer alan Lorient ve Lens bir üst lige yükselecek!👉Kupa maçları için beyaz sezon kararı uygulanacak [⚪]🗞L'Equipe pic.twitter.com/XeoPlxJTGT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Nisan 2020

"Kulübümle maddi konuları konuşmadık"

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomik zorluklar yaşamasından sonra gündeme gelen maaş indirimi hakkında da Yusuf Yazıcı şunları söyledi: "Biz maddi konuları hiç konuşmadık. Önceliğimiz sağlıklı bir şekilde futbolun oynanacağı bir ortama kavuşmak. Onun dışındaki tüm konular teknik konulardır ve benim için çok önemli değildir.”

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, maskesini ve eldivenini takıp evinden çıkamayan yaşlı insanlara yardımda bulundu pic.twitter.com/kRMd9RSk4U — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2020

"EURO 2020'nin ertelenmesi takımımız için çok iyi oldu"

Koronavirüs nedeniyle EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesini de değerlendiren yıldız oyuncu, “Futbol oynamayı çok özledim. Bu yazı en güzel şekilde geçirdikten sonra salgın da inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi hem kişisel olarak benim için, hem de takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımızın tamamı dönmüş olacak. Bu da bizim için çok büyük avantaj” açıklamasında bulundu.