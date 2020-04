Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi iki takım küme düştü

Yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı.

Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

L'Equipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.

Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.