Zeki Çelik kararını verdi: Forma giyeceği takım belli oldu

Roma ile sözleşmesi sona eren milli sağ bek Zeki Çelik imzayı atıyor. 29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği takım açıklandı.
Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu olan Zeki Çelik için beklenen karar çıktı. Bir süredir adı farklı kulüplerle anılan milli futbolcunun yeni adresi netleşti.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Zeki Çelik, kariyerine Roma'da devam edecek. İtalyan ekibinin, sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bekle yeniden anlaşma sağladığı öğrenildi.
Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, Roma'nın milli futbolcuya 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif ettiği ve anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtildi.