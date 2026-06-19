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Golcü isim şoku yaşıyor: Halı sahada aşil tendonu koptu

Golcü isim şoku yaşıyor: Halı sahada aşil tendonu koptu

14:1219/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Umut Eken
Umut Eken

Yeni sezon öncesi talihsiz bir sakatlık yaşayan Okan Eken, halı sahada oynadığı maç sırasında aşil tendonunu kopardı.

Son olarak Batman Petrolspor forması giyen Okan Eken'den üzücü haber geldi. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren tecrübeli golcü, halı sahada oynadığı maç sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki futbolcu, yaşadığı talihsiz pozisyonun ardından aşil tendonunu kopardı. Yapılan kontroller sonrası Eken'in uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, başarılı oyuncu en az 6 ay forma giyemeyecek.

Geride kalan sezonda Batman Petrolspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 29 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti.





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