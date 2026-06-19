Türk futbolunda bir devir kapandı: Caner Erkin kariyerini noktaladı

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Caner, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.