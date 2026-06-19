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Türk futbolunda bir devir kapandı: Caner Erkin kariyerini noktaladı

Türk futbolunda bir devir kapandı: Caner Erkin kariyerini noktaladı

13:2719/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Caner Erkin, son olarak Sakaryaspor'da forma giymişti.
Caner Erkin, son olarak Sakaryaspor'da forma giymişti.

Uzun yıllar A Milli Takım ve Süper Lig devlerinin formasını terleten 37 yaşındaki Caner Erkin, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda mesajı yayınlayarak hayranlarına ve futbol camiasına teşekkür etti.

Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin, 37 yaşında kariyerini noktaladı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Caner, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2004'te Manisaspor'da başlayan Caner Erkin; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da forma giydi.

A Milli Futbol Takımı ile 63 maça çıkan Caner, 2 gol kaydetti.

Kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa olmak üzere 5 kupa sevinci yaşayan Caner Erkin CSKA Moskova'da 2 Rusya Kupası, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğuna ortak oldu.



#Caner Erkin
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