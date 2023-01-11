Zidane için söyledikleri tepki çekmişti: İstifa etti

Zinedi Zidane için söyledikleri, koltuğundan etti. Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel le Graet, görevinden ayrıldı.

Le Graet, "Onun ne yapacağı derdim değil. Arasa bile telefonunu açmazdım" ifadesini kullanmıştı.

Graet'in bu sözleri sonrası kendisine birçok tepki gelirken, Zidane'ı savunan açıklamalar da birbirini izlemişti.

Zidane'dan özür diledi

2011 yılından beri başkanlık koltuğunda yer alan Le Graet, daha sonrasında ise Zidane'dan özür diledi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu, kamuoyuna verilen imajın bozulduğu gerekçesiyle 81 yaşındaki futbol adamının istifasını istedi.

Yapılan açıklamada, "Le Graet, Spor Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucuna kadar görevinden çekilmeyi kabul etmiştir" ifadesi kullanıldı.

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Başkanlığa ise geçici olarak Le Graet'in yardımcısı Philippe Diallo getirildi. Komite ayrıca, Didier Deschamps ile 2026 yılına kadar uzatılan yeni sözleşmeyi de onayladı.