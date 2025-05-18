Zirvede ateşten pazar: Hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa için kritik maçlar oynanacak

Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kalırken futbolseverlerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray ile 8 puan gerisinden gelen en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki düğümün bugün çözülme ihtimalinin bulunması tüm gözleri bugünkü maça döndürdü.





Tüm maçlar 19.00’da başlayacak ve saatler 20.45’i gösterdiğinde 2024-2025 sezonunun şampiyonunun belli olma olasılığı sezonun en zorlu ve heyecanlı gününün yaşanacağının kanıtı.





Galatasaray'a bir puan yeterli

Evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldığı taktirde takipçisi Fenerbahçe’nin alacağı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı lacivertliler ise evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.





Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.





Fenerbahçe, iddiasını sürdürebilmek için kazanmanın yanı sıra sarı kırmızılıların kaybetmesini beklemek durumunda.













Avrupa savaşları sürüyor

Ayrıca Avrupa kupalarına katılım ve kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesiyor. Üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, yerini koruyarak Avrupa Ligi’ne play-offlardan katılmak ve sezonu geç açmak istiyor. Samsunspor, Başakşehir, Eyüpspor, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve TÜMOSAN Konyaspor Avrupa şansını son ana kadar kullanmak isteyen takımlar.





Küme düşme potasında da savaş var

Adana Demirspor ve Hatayspor’un ligde düşmesi haftalar öncesi kesinleşirken Bodrumspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor son 3 haftada lige tutunmaya çalışıyor.















