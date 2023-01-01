Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek?
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi. Peki milli takımın başına hangi teknik direktör getirilecek? İşte detaylar.
STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIM’DAN AYRILDI MI, YERİNE KİM GELECEK?
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi. A Milli Takım’ın başına hangi teknik direktörün getirileceği henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR
Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi. Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedilirken, yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak, ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.