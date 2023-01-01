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Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek?

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adamı görevden aldı. Peki, A Milli Futbol Takımı’nın başına kim getirilecek? A Milli Takım yeni teknik direktörü ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

15:46 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek?

Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi. Peki milli takımın başına hangi teknik direktör getirilecek? İşte detaylar.

STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIM’DAN AYRILDI MI, YERİNE KİM GELECEK?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi. A Milli Takım’ın başına hangi teknik direktörün getirileceği henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi. Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve
önümüzdeki hafta içinde
yeni teknik adam açıklanacak.

HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR

Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi. Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedilirken, yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak, ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.




#Stefan Kuntz
#A Milli Takım
#TFF
#Hamit Altıntop
22 dakika önce
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Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek?