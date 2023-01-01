Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi. Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve

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