Yurt dışında eğitim alan öğretmen adaylarının Türkiye'de denklik başvurusunda bulunabilmeleri için katılım sağladığı STS-Öğretmenlik sınavı, 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarını duyurdu.