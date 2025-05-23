2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 10 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayanlar, STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarını açıkladı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.
2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sınavı 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! İşte merak edilen detaylar…
STS-Öğretmenlik Sonuçları Açıklandı MI?
Yurt dışında eğitim alan öğretmen adaylarının Türkiye'de denklik başvurusunda bulunabilmeleri için katılım sağladığı STS-Öğretmenlik sınavı, 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarını duyurdu.
STS-Öğretmenlik Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Adaylar, STS-Öğretmenlik sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirler. ÖSYM ais sisteminden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlara erişebilirler.