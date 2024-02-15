Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih hakkında konuştu.

Süper Kupa final maçı tarihi belli oldu

Süper Kupa final maçı tarihi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını açıkladı.

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi ülkede gündem olmuştu. İki takımın ortak kararıyla ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.