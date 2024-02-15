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Ali Koç Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final maçının oynanacağı tarihi açıkladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Süper Kupa finali için daha önce yerel seçimlerden iki gün öncesi olan 29 Mart Cuma gününü işaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın tarihi ile ilgili yeni açıklama yaptı. Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

12:41 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Süper kupa finali
Süper kupa finali

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih hakkında konuştu.

Süper Kupa final maçı tarihi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını açıkladı.

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi ülkede gündem olmuştu. İki takımın ortak kararıyla ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Süper Kupa maçının 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını duyurdu.

Net tarihin belli olmadığını söyleyen Koç, müsabakanın nisan ayı içerisinde yapılmasının ise kesin olduğunun altını çizdi.



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