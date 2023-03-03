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Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de kadrolarına takviye yapan spor kulüpleri için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından yeni bir karar aldı. Profesyonel liglere verilen ara nedeniyle kış transfer dönemi tarihinde de değişiklik yapıldı. TFF tarafından yapılan açıklamanın detayları ve Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman biteceği tarih...

13:36 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper lig

Süper lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vatandaşlarımızı derinden üzen depremler nedeniyle ara verilen Süper Lig'de ikinci transfer döneminin ne zaman biteceğine ilişkin bilgileri güncelledi.

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

TFF'DEN ARA TRANSFER AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı. FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır.



#süper lig
#süper lig ara transfer
#süper lig ara transfer sezonu
1 saat önce
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Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
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