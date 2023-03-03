Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.