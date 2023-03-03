Süper lig
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vatandaşlarımızı derinden üzen depremler nedeniyle ara verilen Süper Lig'de ikinci transfer döneminin ne zaman biteceğine ilişkin bilgileri güncelledi.
SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.
TFF'DEN ARA TRANSFER AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı. FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır.