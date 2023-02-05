|
İstanbulspor-Alanyaspor maçı
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sahadan mutlu ayrılan ev sahibi takım oldu.
Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. İstanbulspor'un galibiyet gollerini 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 71. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan.
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Ferhat, Cavaleiro, Balkovec, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba, Doumbia.
Ümraniyespor ligde son olarak deplasmanda Giresunspor’u mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu maçın ardından oynadığı 4 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Ümraniye söz konusu süreçte İstanbulspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray’a yenildi.
Ümraniyespor ile Adana Demirspor, Süper Lig’de bugüne kadar 1 kez rakip oldu. Ligin ilk yarısında Adana’daki mücadeleyi Adana Demirspor, Kevin Rodrigues’in golü ile 1-0 kazandı. İki takım daha önce Spor Toto 1. Lig’de de 10 kez karşı karşıya gelmişti.