Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Sivasspor'a 1-0 kaybetti. VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında lider Arsenal deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.