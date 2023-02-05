|
Özgün

ÖZET | İstanbulspor - Alanyaspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetti. İstanbulspor-Alanyaspor mücdelesinde 3 puanı ev sahibi takım aldı. Maç sonucu 2-1. Maçta goller GOL: 67' Ethemi, 71' Cavaleiro, 77' Emir Kaan Gültekin’den geldi. Bu sonuçla İstanbulspor 21 puanla 17. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 25 puanla 11. sırada kaldı.

15:27 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbulspor-Alanyaspor maçı

İstanbulspor-Alanyaspor maçı

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sahadan mutlu ayrılan ev sahibi takım oldu.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. İstanbulspor'un galibiyet gollerini 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 71. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.

İstanbulspor - Alanyaspor maç özeti

  • 13. dakikada Cavaleiro’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda kaleci Jensen’in çeldiği meşin yuvarlak köşe bayrağına yakın noktadan taca çıktı.
  • 26. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Doumbia’nın önüne düştü. Doumbia’nın yerden şutunda Ba’ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
  • 37. dakikada rakip yarı alanda topu önüne Rroca rakibinden sıyrılarak pasını Valon Ethemi’ye aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ethemi’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
İstanbulspor - Alanyaspor
  • 67. dakikada Eduart Rroca’nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson’un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-071. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan’ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
  • 73. dakikada Candeias’ın pasında Leroy Fer’in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
  • 77. dakikada sağ tarafta Loshaj’ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1

İstanbulspor - Alanyaspor ilk 11

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Ferhat, Cavaleiro, Balkovec, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba, Doumbia.

Ümraniyespor ligde son olarak deplasmanda Giresunspor’u mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu maçın ardından oynadığı 4 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Ümraniye söz konusu süreçte İstanbulspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray’a yenildi.

Ümraniyespor ile Adana Demirspor, Süper Lig’de bugüne kadar 1 kez rakip oldu. Ligin ilk yarısında Adana’daki mücadeleyi Adana Demirspor, Kevin Rodrigues’in golü ile 1-0 kazandı. İki takım daha önce Spor Toto 1. Lig’de de 10 kez karşı karşıya gelmişti.


#İstanbulspor
#Alanyaspor
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
ÖZET | İstanbulspor - Alanyaspor: 2-1
Arnavutluk'ta FETÖ üyesi imama protesto: Cemaat camiyi terk etti
Yunan Türkolog Obama hükümetinin kirli 'dişi kurt' planını anlattı: Erdoğan'ı ortadan kaldırıp Akşener'i getirmek istediler
CHP’li Yaşar Okuyan'dan Akşener'e tehdit gibi açıklamalar: Elimde belgeler var hepsini açıklarım
6 Şubat Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.