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Sur Tatil Evleri GYO halka arzı başladı: Kaç lot verir? SURGY hisse fiyatı 2023

Sur Yapı çatısı altında faaliyet gösteren Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzında talep toplama başladı. SPK tarafından halka arzı onaylanan Sur Tatil Evleri GYO, borsayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer aldı. SURGY için 49,18 TL sabit fiyatla talep toplanıyor. Sur Tatil Evleri GYO halka arz kaç gün sürecek? Kaç lot verecek? İşte Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep toplama tarihleri ve detaylar...

14:35 - 8/12/2023 пятница
Yeni Şafak
Sur yapı halka arz
Sur yapı halka arz

Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan SURGY hisse kodu ile halka arz edilen hisselerin fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Sur Tatil Evleri GYO halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir?

Sur Tatil Evleri GYO halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz fiyatı nedir?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi.

Sur Tatil Evleri (Surgy) halka arz eşit mi oransal mı?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

- 2.1 Milyon katılım ~ 18 Lot (885 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (737 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (639 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ II Lot (540 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (491 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (442 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (393 TL)

- 4.9 Milyon katılım~7 Lot (344 TL).

Sur Tatil Evleri (SURGY) halka arz borsa kodu nedir?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SURGY olarak belirlendi.

Sur Tatil Evleri (SURGY) halka arz hangi pazarda işlem görecek?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Sur Tatil Evleri (SURGY) halka arz aracı kurum hangisi?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz aracı kurumu Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



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