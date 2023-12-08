Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan SURGY hisse kodu ile halka arz edilen hisselerin fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Sur Tatil Evleri GYO halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir?