Mega Metal halka arz olmaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili çıkan asılsız iddialara cevap verdi. Yumaklı, "Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok" dedi.