Mega Metal halka arz olmaya hazırlanıyor

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’i bireysel yatırımcı, yüzde 24’ü yurt içi kurumsal yatırımcı, yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, halka arzın şirketin küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandıracağını vurguladı.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİ HEDEFLİYOR
Halka arz sonrası yatırım için Kuzey Amerika pazarına odaklandıklarını belirten Turgut, “Kuzey Amerika’da fabrika açarak, Kanada pazarına ihracata başlamak istiyoruz” dedi. Turgut, “Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil olma hedefimiz var.