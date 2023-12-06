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Ekonomi

Mega Metal halka arz olmaya hazırlanıyor

Bakır tel üreticisi Mega Metal, halka arz olmaya hazırlanıyor. 7-8 Aralık tarihlerinde talep toplamaya başlayacak olan şirketin, hisse fiyatı 28.30 TL olarak açıklandı.

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:13 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Akın Ali Polat

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’i bireysel yatırımcı, yüzde 24’ü yurt içi kurumsal yatırımcı, yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, halka arzın şirketin küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandıracağını vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİ HEDEFLİYOR

Halka arz sonrası yatırım için Kuzey Amerika pazarına odaklandıklarını belirten Turgut, “Kuzey Amerika’da fabrika açarak, Kanada pazarına ihracata başlamak istiyoruz” dedi. Turgut, “Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil olma hedefimiz var.



#Halka arz
#Ticaret
#Yatırım
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