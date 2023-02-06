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Suriye Sağlık Bakanlığı: "Depremde en az 111 kişi öldü, 516 kişi yaralandı"

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş şehrinde meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 111 kişinin hayatını kaybettiği, 516 kişinin de yaralandığı belirtildi.

09:47 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Suriye'de deprem

Suriye'de deprem

Kahramanmaraş şehrinde 04.17’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Suriye’nin çeşitli noktalarında da hissedildi. Şiddetli sarsıntı, Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de büyük hasara neden oldu. Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ahmed Damiriya, depremde en az 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 516 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgelerdeki tüm ekiplerin alarma geçirildiğini söyleyen Damiriya, "Depremden etkilenen bölgelere malzeme ve ilaç tedariki sağlanması için acil durum planı uygulanmaya başlandı. Özel hastaneler, yaralıları tedavi etmek için kapılarını açmaya hazır" ifadelerini kullandı.



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29 dakika önce
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Suriye Sağlık Bakanlığı: "Depremde en az 111 kişi öldü, 516 kişi yaralandı"
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