Kahramanmaraş şehrinde 04.17’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Suriye’nin çeşitli noktalarında da hissedildi. Şiddetli sarsıntı, Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de büyük hasara neden oldu. Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ahmed Damiriya, depremde en az 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 516 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgelerdeki tüm ekiplerin alarma geçirildiğini söyleyen Damiriya, "Depremden etkilenen bölgelere malzeme ve ilaç tedariki sağlanması için acil durum planı uygulanmaya başlandı. Özel hastaneler, yaralıları tedavi etmek için kapılarını açmaya hazır" ifadelerini kullandı.