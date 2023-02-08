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Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.932’ye yükseldi

Türkiye'deki depremler, Suriye'nin de çeşitli bölgelerini vurdu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde de yıkıma neden oldu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1932'ye yükseldi.

09:30 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Suriye'de depremde son durum

Suriye'de depremde son durum

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu. Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde, depremlerin vurduğu bölgelerde yas ilan ederek, eğitime 11 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.

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Türkiye'deki depremler Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, bin 449 kişi yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Suriye'de en az 1932 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığını bilgisi verildi.

Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye Sivil Savunma birimleri, yüzlerce ailenin enkaz altında bulunduğunu tespit etti. Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hassan Muhammad Al-Ghobash depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.



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#suriye son dakika
31 dakika önce
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Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.932’ye yükseldi
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