Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu. Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde, depremlerin vurduğu bölgelerde yas ilan ederek, eğitime 11 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.