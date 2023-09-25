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Püf Noktaları İle Ev Yapımı Suşi Tarifi

Suşi, Japon mutfağının en popüler yemeklerinden biridir. Sirkeli pirinç, deniz ürünleri ve sebzeler gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan bir yemektir. Ülkemizde de son yıllarda tercih edilen suşiyi evde kendi malzemelerinizle hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı suşi nasıl yapılır? Suşiye hangi malzemeler konur? İşte evde suşi yapımının tarifi...

13:50 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Evde Suşi yapımı

Evde Suşi yapımı

Suşi tüm dünyada yenilen Japon yiyeceğidir. Farklı tarifleri ile çeşitliliği olan suşiyi evde kendiniz yapabilirsiniz. Evde suşi nasıl yapılır, suşi malzemeleri nelerdir? İşte detaylı bilgiler...

EVDE SUŞİ TARİFİ

Evde suşi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

SUŞİ MALZEMELERİ
Suşi pirinçi
: Suşi pirinçi, Japon pirinçinin bir çeşididir. Bu pirinç, suşi için özel olarak hazırlanmıştır.
Pirinç sirkesi:
Pirinç sirkesi, suşi yapımında kullanılan önemli bir bileşendir. Bu sirke, şeker ve tuz ile tatlandırılmıştır.
Şeker
: Pirinç sirkesi ve suşi pirincine tat vermek için şeker kullanılır.
Tuz:
Pirinç sirkesi ve suşi pirincine lezzet katmak için tuz kullanılır.
Nori:
Deniz yosunu yapraklarından yapılan nori, suşiyi sarmak için kullanılır.
Neta:
Suşinin içine konulan malzemedir. Neta olarak çiğ balık, pişmiş deniz ürünleri, sebzeler veya yumurta kullanılabilir.
Soya sosu:
Suşinin yanında servis edilen sostur.
Wasabi
: Suşinin yanında servis edilen acı bir sostur.
Zencefil:
Suşinin yanında servis edilen taze zencefildir.

Sushi pirinçini pişirmek için:

SUŞİ'NİN YAPILIŞI

Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu bir kapta karıştırın.

Suşi pirincini ılık suyla yıkayın.

Pirinç sirkesi karışımını pirincin üzerine dökün ve karıştırın.

Pirinçleri bir pirinç tenceresine alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Tencereyi ocağa alın ve suyu kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyu döküp, pirinçleri tekrar suyla doldurun.

Tencerenin kapağını kapatın ve pirinçleri 15 dakika kısık ateşte pişirin.

Pişen pirinçleri ılımaya bırakın.

SUŞİ NASIL HAZIRLANIR?

Sushiyi hazırlamak için:

Nori yapraklarını tezgaha yerleştirin.

Nori yapraklarının üzerine bir avuç suşi pirinçi yayın.

Pirincin üzerine neta malzemesini yerleştirin.

Nori yaprağını pirinç ve neta ile birlikte sıkıca sarın.

Sushiyi keserek servis edin.

EVDE SUŞİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Evde suşi yapımı için bazı püf noktaları:

Suşi pirinçini pişirirken, pirinçlerin birbirine yapışmaması için dikkatli olun.

Pirinçleri pişirdikten sonra, ılıması için en az 10 dakika bekleyin.

Nori yapraklarını çok kalın veya çok ince sarmayın.

Suşinin üzerine wasabi ve zencefil koymayı unutmayın.

FARKLI SUŞİ TARİFLERİ

Evde suşi yapımı için farklı suşi tarifleri:

Nigiri:
Nori yapraklarının üzerine şekillendirilmiş pirinç ve neta.
Maki:
Nori yapraklarının içine sarılmış pirinç ve neta.
Uramaki:
Nori yapraklarının iç kısmında pirinç ve neta, dış kısmında ise sebze, meyve veya diğer malzemeler.
Sashimi:
Sadece çiğ balık veya deniz ürünleri.

Chirashi: Pirinç üzerine dökülmüş neta.

Evde suşi yapmak, biraz pratik gerektirse de oldukça eğlenceli bir deneyimdir. Denemekten korkmayın!



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1 saat önce
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