Evde Suşi yapımı
Suşi tüm dünyada yenilen Japon yiyeceğidir. Farklı tarifleri ile çeşitliliği olan suşiyi evde kendiniz yapabilirsiniz. Evde suşi nasıl yapılır, suşi malzemeleri nelerdir? İşte detaylı bilgiler...
EVDE SUŞİ TARİFİ
Evde suşi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
Sushi pirinçini pişirmek için:
SUŞİ'NİN YAPILIŞI
Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu bir kapta karıştırın.
Suşi pirincini ılık suyla yıkayın.
Pirinç sirkesi karışımını pirincin üzerine dökün ve karıştırın.
Pirinçleri bir pirinç tenceresine alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Tencereyi ocağa alın ve suyu kaynamaya bırakın.
Kaynayan suyu döküp, pirinçleri tekrar suyla doldurun.
Tencerenin kapağını kapatın ve pirinçleri 15 dakika kısık ateşte pişirin.
Pişen pirinçleri ılımaya bırakın.
SUŞİ NASIL HAZIRLANIR?
Nori yapraklarını tezgaha yerleştirin.
Nori yapraklarının üzerine bir avuç suşi pirinçi yayın.
Pirincin üzerine neta malzemesini yerleştirin.
Nori yaprağını pirinç ve neta ile birlikte sıkıca sarın.
Sushiyi keserek servis edin.
EVDE SUŞİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI
Evde suşi yapımı için bazı püf noktaları:
Suşi pirinçini pişirirken, pirinçlerin birbirine yapışmaması için dikkatli olun.
Pirinçleri pişirdikten sonra, ılıması için en az 10 dakika bekleyin.
Nori yapraklarını çok kalın veya çok ince sarmayın.
Suşinin üzerine wasabi ve zencefil koymayı unutmayın.
FARKLI SUŞİ TARİFLERİ
Evde suşi yapımı için farklı suşi tarifleri:
Chirashi: Pirinç üzerine dökülmüş neta.
Evde suşi yapmak, biraz pratik gerektirse de oldukça eğlenceli bir deneyimdir. Denemekten korkmayın!