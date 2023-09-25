Terkib-i Çeşidiye nasıl yapılır? Terkib-i Çeşidiye malzemeleri, tarifi nasıldır? Osmanlı Saray Mutfağı'nın lezzetli yemeklerinden biri olan Terkib-i Çeşidiye yemeği günümüzde de oldukça sevilen bir yemektir. Terkib-i Çeşidiye yemeği hem kuruyemiş, hem meyve hem de et ile birlikte yapılan yoğun lezzete sahiptir. Terkib-i Çeşidiye ne demektir? Terkib-i çeşidiye malzemeleri nelerdir? Terkib-i çeşidiye nasıl yapılır? İşte saray lezzeti Terkib-i çeşidiye tarifi haberimizde...