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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkazdan çıkarıldı mı?

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği haberleri sonrası Taha Duymaz ile ilgili aramalar arttı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi için ablası sesini duyurmuştu. Peki, Taha Duymaz ve ailesine ulaşıldı mı, Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı? İşte konuya ilişkin bilgiler...

15:28 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Taha Duymaz

Taha Duymaz

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından genç fenomenden üzücü haber geldi. Ablası Semiha Duymaz, Taha'nın ve ailesinin Hatay'da enkaz altında kaldığını açıklamış günlerdir kardeşinin enkazının başında umutlu bekleyişini sürdürüyordu.

TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKARILDI MI?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği duyuruldu, ancak aile, Taha'nın ölüm haberini yalanladı. Haberi duyuran şarkıcı Gülben Ergen ise, "Haberi AFAD'dan aldım. Teşhis için zorlandıklarını söylediler" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen, 10 ilin etkilendiği, Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da yaşayan ve yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da enkaz altında kaldı.

Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha’yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" açıklaması yaptı.

Duymaz'ın ablası, ölüm haberini yalanlarken, Ergen'den ikinci açıklama geldi.

Gülben Ergen, yaptığı açıklamada, "Taha’nın haberini AFAD'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" dedi.

Duymaz'ın annesi ve kardeşi de enkaz altında bulunuyor.

CZN BURAK: "8 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA"

CZN Burak sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile son durumu açıkladı. Taha Duymaz'ın 8 katlı bir binanın giriş zemin kardeşleri Melek ve Umut ile birlikte depreme yakalandığını açıkladı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olmak.



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#deprem
#hatay
44 dakika önce
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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkazdan çıkarıldı mı?
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