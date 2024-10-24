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2025 tarımsal destekleme ödemelerine 135 milyar lira ayrıldı

2025 tarımsal destekleme ödemelerine 135 milyar lira ayrıldı

09:0124/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarımsal destek ödemeleri
Tarımsal destek ödemeleri

Hükümetin tarımı desteği tüm hızıyla sürüyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, tarıma ayrılan kaynakta 2024 yılı bütçesine göre 320 milyar liralık artış gerçekleşti. 2025 yılı bütçesinden tarımsal destekler için 135 milyar ayrıldı. Peki mazot ve gübre destekleri kalktı mı, ne zaman ödenecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan 2025 yılı bütçe teklifine tarımsal destekler için 135 milyar lira ve tarım sektörü yatırımları için 166 milyar lira ödenek konuldu.

Bütçe teklifine göre, 2025 yılı için tarıma yaklaşık 706 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. Bütçeden tarımsal destek programları için ayrılan tutar da 91,6 milyar liradan 135 milyar liraya yükseldi. Tarım sektörü yatırımları için bu yılın bütçesine 100,6 milyar lira ödenek konmuştu. Gelecek yıl için ise yatırım ödenekleri 166 milyar lira olarak öngörüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı bütçesi ne kadar?

Bütçe teklifine, tarımsal kredi sübvansiyon desteği için 160 milyar lira, tarım sektörü vergi harcamaları için 200 milyar lira, tarımsal KİT'lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 46 milyar lira ödenek konuldu. Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığına 2025 yılı için ayrılan bütçe de 438,1 milyar lira olarak belirlendi. Tarım alanındaki en büyük yatırımcı kuruluş niteliğindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 2025 yılı için ayrılan ödenek bu yılın bütçesine göre 74 milyar lira artarak 197,6 milyar liraya çıktı. Söz konusu ödeneğin 187,9 milyar lirası Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı için kullanılacak.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı, ödenecek mi?

"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olan üreticilere yatırılan "mazot ve gübre desteğinin kalktığına" ve "fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağına" ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada mazot ve gübre desteğinin temel destek olarak revize edildiğini bildirdi. Çiftçilere ödenecek olan mazot ve gübre desteği kapsamında 77 bin 555 TL'nin hesaplara yatırılma tarihi de belli oldu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "Toplam 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.​" dedi. Ödemeler Ziraat Bankası hesaplarından çekilecek. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı, ödenecek mi?

#Tarımsal destek ödemeleri
#Tarımsal destekler
#2025 yılı bütçesi

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