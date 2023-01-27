|
Özgün

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ardından beklenen taşeron kadro 2023 yılı için yakından takip edilen konulardan biri. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmalarında yürütülen kadro dosyası adım adım gerçekleşmeye devam ediyor. Peki, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro düzenlemesine ilişkin son gelişmeler haberimizde.

11:02 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Taşeron işçiye kadro düzenlemesi

Taşeron işçiye kadro düzenlemesi

90 bin taşerona kadro düzenlemesi son durum gelişmeleriyle gündemde öne çıkan başlıklardan biri. Sözleşmeli kamu görevlilerini kadro düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı. Bu gelişmeyle beraber taşeron işçiye kadroyla ilgili son durum da merak konusu oldu. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsayacak?

90 BİN TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NEDİR?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifi, Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi.

Taşeron işçiye kadroyla ilgili son durum da merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeronlarla ilgili bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Atalay, "Hükümetin 2019 yılında 696 ile ilgili, kadroya geçenlerle ilgili bize bir sözü var. KİT'ler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Yani TÜRK-İŞ'in, sendikaların talebi bu." diye konuştu.

BAKAN BİLGİN KASIM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

90 bin işçinin taşerona kadroya alınmasıyla ilgili bir tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.



#taşeron
#taşerona kadro
#son dakika
#tbmm
#taşeron işçi
#taşeron işçiye kadro
11 dakika önce
default-profile-img
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Eyüpsultan'da yanan otomobilden son anda kurtarıldılar
Lider Celtics, üst üste 3. kez kaybetti
EYT son dakika haberleri: 27 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor
Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı
Sokak röportajında konuşan adam sosyal medyada gündem oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.