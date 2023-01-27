90 bin taşerona kadro düzenlemesi son durum gelişmeleriyle gündemde öne çıkan başlıklardan biri. Sözleşmeli kamu görevlilerini kadro düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı. Bu gelişmeyle beraber taşeron işçiye kadroyla ilgili son durum da merak konusu oldu. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsayacak?

90 BİN TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NEDİR?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifi, Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi.

Taşeron işçiye kadroyla ilgili son durum da merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeronlarla ilgili bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Atalay, "Hükümetin 2019 yılında 696 ile ilgili, kadroya geçenlerle ilgili bize bir sözü var. KİT'ler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Yani TÜRK-İŞ'in, sendikaların talebi bu." diye konuştu.

BAKAN BİLGİN KASIM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

90 bin işçinin taşerona kadroya alınmasıyla ilgili bir tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.







