Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl okullar açılmadan önce eğitim takvimini yayımlıyor. Buna göre yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. Yaz tatilinde olan öğrenciler tarafından okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?