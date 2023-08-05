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Yaz tatili ne zaman bitecek? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih

Yaz tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran itibarıyla yaz tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlayacak?

11:32 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yaz tatili

Yaz tatili

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl okullar açılmadan önce eğitim takvimini yayımlıyor. Buna göre yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. Yaz tatilinde olan öğrenciler tarafından okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milii Eğitim Bakanlı'ğı nın yayımladığı takvime göre bu yıl okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihinde açılacak. Bu bilgi doğrultusunda yaz tatili 10 Eylül Pazar günü itibariyle son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2023-2025 MEB TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı.

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



#yaz tatili
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#okulların açılışı
#meb
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