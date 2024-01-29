Normal şartlarda 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona eren 2023/2024 1. dönemi, 5 Şubat tarihinde okulların açılmasının ardından 2. dönem ile devam edecek. Bunun yanı sıra 15 tatilin 1 aya uzatılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Peki, sömestr tatili uzatılacak mı?

15 tatil uzatılacak mı?

Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.

Sömestr tatili 1 ay mı oldu?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak?

15 tatil geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrenciler, ikinci dönemde okulların açılış tarihini merak ediyorlar. Okullar 5 Şubat tarihinde açılacak.







