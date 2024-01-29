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15 tatil ile ilgili iddialara yanıt! Yarıyıl tatili uzatılacak mı?

Okullarda ilk dönemin 19 Ocak Cuma günü tamamlanmasıyla gözler ikinci dönem başlangıç tarihine çevrildi. Tatil devam ederken 15 tatilin uzatılması iddiası gündeme geldi. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili bitiş tarihi uzatıldı mı? İşte okullarda ikinci dönemin başlayacağı tarih...

11:43 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Okul
Okul

Normal şartlarda 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona eren 2023/2024 1. dönemi, 5 Şubat tarihinde okulların açılmasının ardından 2. dönem ile devam edecek. Bunun yanı sıra 15 tatilin 1 aya uzatılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Peki, sömestr tatili uzatılacak mı?

15 tatil uzatılacak mı?

Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.

Sömestr tatili 1 ay mı oldu?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak?

15 tatil geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrenciler, ikinci dönemde okulların açılış tarihini merak ediyorlar. Okullar 5 Şubat tarihinde açılacak.



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29 dakika önce
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