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TBMM kura çekimi ile 250 personel alımı yapacak! Noter ile kura çekimi ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) 22 farklı kadro ve branşta 250 personel alımı yapıyor. Hatırlanacağı üzere TBMM işçi alımına ilişkin başvurular 22-26 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, TBMM personel alımı kura çekim tarihini gündemi aldı. Peki TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

22:12 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:13 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TBMM 250 personel alımı kura çekimi
TBMM 250 personel alımı kura çekimi

TBMM 250 personel alımı yapacak! "Noter ile kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, 22-27 Kasım'da başvuruların alınmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte TBMM işçi alımı kura çekimi için detaylar...

TBMM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI


12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğramacı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme), 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.


TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?


Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.


KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?


Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" “Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

#TBMM
#tbmm personel alımı
#Noter
#kura çekimi
8 dakika önce
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TBMM kura çekimi ile 250 personel alımı yapacak! Noter ile kura çekimi ne zaman?