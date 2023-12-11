TBMM 250 personel alımı yapacak! "Noter ile kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, 22-27 Kasım'da başvuruların alınmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte TBMM işçi alımı kura çekimi için detaylar...

TBMM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI





12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğramacı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme), 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.





TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?





Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.





KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?



