TBMM 250 personel alımı yapacak! "Noter ile kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, 22-27 Kasım'da başvuruların alınmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte TBMM işçi alımı kura çekimi için detaylar...

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.