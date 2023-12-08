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TBMM 250 personel alımı yapacak! Noter ile kura çekimi ne zaman?

TBMM 250 personel alımı yapacak! Kura çekimi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TBMM'de istihdam edilecek 250 işçi, noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecekti. Söz konusu işçi alımı için başvuru sürecinin geride kalması ile adaylar, kura çekiminin ne zaman, hangi tarihte yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

22:30 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
TBMM 250 personel alımı kura çekimi
TBMM 250 personel alımı kura çekimi

TBMM 250 personel alımı yapacak! "Noter ile kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak alım için mülakat uygulanmayacak, 22-27 Kasım'da başvuruların alınmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte TBMM işçi alımı kura çekimi için detaylar...

Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak.


Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.


TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?


Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.


Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.


#TBMM
#tbmm personel alımı
#Noter
#kura çekimi
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