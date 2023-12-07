22 Kasım itibarıyla başvuruları kabul edilmeye başlayan alım sürekli işçi statüsünde gerçekleşecek. TBMM bünyesindeki 22 farklı pozisyona yapılacak olan bu alım için, başvuru süreci ve detayları araştırılıyor. Adayların seçimi noter huzurunda yapılacak bir kura çekimi ile belirlenecek. Peki, TBMM personel alımı 2023 kurası ne zaman?

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de gerçekleştirilecek. Adaylar kura çekimini ‘tbmm.gov.tr’ “Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Personel alımında mülakat uygulanmayacak.

TBMM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğramacı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme), 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.







