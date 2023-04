Her vatandaşımızın farklı bir düzene göre ezberlediği T.C. kimlik numarası ile ilgili yapılan bir test sosyal medyada popüler hale geldi. Yapılan testte 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasının ezberlenme şekli kişinin hangi tür zekaya sahip olduğunu gösteriyor. İşte detaylar.

T.C. KİMLİK NO EZBERLEME TÜRÜNE GÖRE ZEKA TÜRLERİ NELER?

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.