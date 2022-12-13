Yapay zeka nedir? Hangi alanlarda kullanılır?

Günümüz teknolojisinde hayatın birçok alanında kullanılan yapay zeka, insan gücü ve zamandan tasarruf için kolaylık sağlamaktadır. Bu haberimizde yapay zeka ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

YAPAY ZEKA NEYE BENZER, ÖRNEKLER NELER?

İşte yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı alanlara örnekler:

AKILLI TELEFONLAR

Akıllı telefonları yapay zekâ uygulamasının en yaygın örnekleri olarak düşünebilirsin. Çeşitli uygulamaların kullanıcıya “bunu mu demek istemiştiniz” sorusunu yöneltmesi, yapılan yazım hatalarının otomatik olarak düzeltilmesi, harita uygulamalarında en kısa ya da en iyi güzergâhın önerilmesi, trafikte zaman tahmini yapılması ve sesli asistanlar yapay zekânın çalıştığı alanlar arasında yer alıyor.

OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMLERİ

Yapay zekâ otomotiv sektöründe de önemli rol oynuyor. Akıllı araba üreticileri, otopilot arabaları üretme konusunda gün geçtikçe daha fazla ilerleme kaydediyor.

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SOSYAL MEDYA

Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarının akışlarında yapay zekânın etkilerini görebilirsin. Yapay zekâ sayesinde sosyal medya hesabında gördüğün haber akışları ya da aldığın bildirimler daha önce takip ettiğin ya da ilgilendiğin konularda geliyor.

MÜZİK AKIŞ HİZMETLERİ

Youtube, spotify gibi müzik akış sistemleri de yapay zekâyı kullanıyor. Yapay zeka, bu kanallarda dinlediğin parçaları baz alınarak sana sevebileceğin yeni parçalar öneriyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Özellikle son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin sıklıkla kullanıldığı alanlardan biri de sağlık sektörü oluyor. Sağlık sektöründeki yapay zekâ örnekleri arasında hastalıkları tespit etmede ya da araştırmalarda kullanılan akıllı makineler, hastanın verilerini değerlendiren ve tedavi süreçlerini daha basit hale getiren sağlık bakım cihazları yer alıyor.

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YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI

Yapay zekanın birçok farklı alanda kullanımı bulunmaktadır. Tıp, sağlık, eğitim, askeri, tarım, ekonomi, finans, otomotiv, telekominikasyon, madencilik, medya, bankacılık ve daha birçok farklı iş alanında yapay zeka teknolojisi sıkça kullanılmaktadır.

YAPAY ZEKANIN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Belki farkında olmadan sadece bir uygulama olarak belki de bilinçli olarak birçok yapay zeka teknolojisine sahip uygulamalar günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Bu uygulamaların en başında “sesli arama” özelliği olanlar gelmektedir. Google Asistan, Apple Siri gibi uygulamalar yapay zeka teknolojisi ile çalışmaktadır. Kullanıma sunulmadan önce yüz binlerce kelime bu uygulamanın hafızasına kaydedilmektedir. Sizler aratmak istediğiniz bir konuyu sesli sorduğunuzda daha önce yüklenen kelime ve kelime öbekleri arasında sizin için en doğru ve uygun olanı bularak arama başlatır. Daha önceki verilerden oluşturduğu tecrübeleri de dikkate alarak en doğru arama sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır.

Bir başka kullanım alanı ise mesajlaşma uygulamalarında da sıkça kullanılan otomatik düzeltmedir. Yanlış yazdığınız bir kelimeyi daha siz düzeltmeden öneriler sunarak düzeltmeniz istenilen bir sistemdir. Burada bir önceki kelime ve bir sonraki kelime dikkate alınarak çeşitli düzeltmeler yapılır ya da eksik bir harf yazıldığında bu harflerin tamamlanması sağlanır. Program hafızasına yüklenmiş olan dil bilgisi ve kelime bilgilerini hızlıca tarayarak sizlere doğru sonuçları göstermektedir.

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YAPAY ZEKA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yapay zeka kavramı ilk olarak 1950’li yıllarda kullanılmıştır. Bilgisayar biliminin öncülerinden biri olan Alan Mathison Turing, “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atmıştır. Daha sonra II. Dünya Savaşı sırasında kripto para ve mesajların çözülmesine yönelik bir cihaz geliştirilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine 1956 yılında John McCarthy yapay zeka kavramını geliştirmiştir. İlk amaç problem çözme yeteneğine sahip bir zeka geliştirmek olduğu için çeşitli laboratuvarlar kurulmuştur. Daha sonra insan zekasını taklit edecek, farklı işleri de öğrenebilecek ve içerisine yüklenen bilgiler doğrultusunda veri analizleri ve değerlendirmeler yapabilecek bilgisayarlar geliştirilmiştir. Günümüzde akıllı kişisel asistanlar gibi çeşitli yapay zeka teknolojileri de geliştirilmektedir. Yapay zeka, teknoloji gelişmeye devam ettikçe sonu gelmeyecek bir süreç oluşturmaktadır.

İnsan zekasında öğrenme nöronlar sayesinde olduğu gibi yapay zekada da öğrenme benzerdir. İnsan zekasındaki nöronların çalışma düzenlerinin bilgisayar programları ile oluşturulması ile dijital nöronlar ve yapay sinir ağları oluşturulmuştur. Bu oluşturulan dijital nöronlar ve yapay sinir ağları sayesinde oluşturulan yapay zeka, birden fazla veri ve bilgi girdisinin işlenerek öğrenilmesini ve bu verilerden ortaya çıkan analizler doğrultusunda da problem çözme gibi becerilerinin ortaya çıkması sağlanmıştır. Yapay zeka ile çalışan makine ve robotlar sadece kendilerine verilen görevleri yapmakla sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda hafızalarındaki veri birikiminden edindikleri tecrübelerle de çeşitli kararlar alabilirler.