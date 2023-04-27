Tekirdağ seçim sonuçları

, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Nevşehir, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Tekirdağ ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %%89,10 oranlarında gerçekleşmişti. Peki