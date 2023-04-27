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Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Bu haberimizde Tekirdağ seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Tekirdağ’da hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Tekirdağ seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

10:31 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tekirdağ seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Nevşehir, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Tekirdağ ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %%89,10 oranlarında gerçekleşmişti. Peki
ne oldu? Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Tekirdağ belediyesi kimde, hangi partide? İşte Tekirdağ seçim sonuçları cumhurbaşkanı adayları oy oranları, kazanan Tekirdağ milletvekilleri.

AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mestan Özcan

2- Gökhan Diktaş

3- Çiğdem Koncagül

4- Hakan Sunal

5- Abdullah Öğe

6- Akın Yılmaz

7- Müge Yıldız Topak

8- Defne Gezer

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Cem Avşar

Nurten Yontar

Mustafa Ülkem

İsmail Doğaroğlu

Sema Kırkoyun Kinet

İsmail Çelebi

İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Selcan Hamşıoğlu

2- Sertaç Alkaya

3- Hazim Tamer Dodurka

4- Zeki Uzun

5- Aynur Çeşmeliler

6- Şerafetdin Terzi

7- Mehmet İlker Atasever

8- Özgen Keskiner Karakaya

MHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İLKER YÜCEL

2 KORAY ÖNSEL

3 MURAT TURNA

4 GÖKHAN BAYLAN

5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR

6 FİLİZ ORMAN AKIN

7 HASAN MEMİŞOĞLU

8 NECMİ ÖZGÜL

YENİDEN REFAH PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MEHMET ÇAKI

FİLTEKİN ŞEN

HAMİT HAMİTOĞLU

BURAK ÇAPKIN

MEHMET SUNGUR

ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

HASAN DOĞAN

MURAT KARAKAN

YEŞİL SOL PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MUAZZEZ ORHAN IŞIK

TİP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

2.MEHMET AYTEKİN

3.EMR SEVİLMİŞ

4.İSMAİL ÖZTOK

5.BETÜL OKUYAN

6.GÜLENAY SUNA

7.KARDELEN EVCİMEN

8.ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN

MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Şeref Albeniz

2. Sadi Erduran

3. Birkan Özer

4. Metin Demirtaş

5. Harun Yılmaz

6. Mert Adalı

7. Barış Tunç

8. Damlanur Salgar

2023 seçimleri Tekirdağ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Tekirdağ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Tekirdağ milletvekilleri burada yer alacaktır.

Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.

Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı? Tekirdağ’da hangi parti kazandı?

  1. CHP % 38,2
  2. AK Parti % 34,7
  3. İYİ Parti % 11,7
  4. MHP % 7,6
  5. HDP % 6,6

Tekirdağ yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Kadir Albayrak oyların % 51,18’ini alırken, AK Parti adayı Mestan Özcan ise oyların % 43,85’ini aldı.

Tekirdağ İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 46,94

AK Parti % 40,01

İYİ Parti % 4,00

MHP % 2,54

HDP % 2,27

TEKİRDAĞ’IN İLÇELERİ NELER?

Süleymanpaşa

Çerkezköy

Çorlu

Ergene

Hayrabolu

Kapaklı

Malkara

Marmaraereğlisi

Muratlı

Saray

Şarköy

TEKİRDAĞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

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Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyon cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? 28. Dönem Afyonkarahisar milletvekilleri kimler? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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