Tekirdağ seçim sonuçları
AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mestan Özcan
2- Gökhan Diktaş
3- Çiğdem Koncagül
4- Hakan Sunal
5- Abdullah Öğe
6- Akın Yılmaz
7- Müge Yıldız Topak
8- Defne Gezer
CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Cem Avşar
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyun Kinet
İsmail Çelebi
İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Selcan Hamşıoğlu
2- Sertaç Alkaya
3- Hazim Tamer Dodurka
4- Zeki Uzun
5- Aynur Çeşmeliler
6- Şerafetdin Terzi
7- Mehmet İlker Atasever
8- Özgen Keskiner Karakaya
MHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 İLKER YÜCEL
2 KORAY ÖNSEL
3 MURAT TURNA
4 GÖKHAN BAYLAN
5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR
6 FİLİZ ORMAN AKIN
7 HASAN MEMİŞOĞLU
8 NECMİ ÖZGÜL
YENİDEN REFAH PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
MEHMET ÇAKI
FİLTEKİN ŞEN
HAMİT HAMİTOĞLU
BURAK ÇAPKIN
MEHMET SUNGUR
ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN
HASAN DOĞAN
MURAT KARAKAN
YEŞİL SOL PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- MUAZZEZ ORHAN IŞIK
TİP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
2.MEHMET AYTEKİN
3.EMR SEVİLMİŞ
4.İSMAİL ÖZTOK
5.BETÜL OKUYAN
6.GÜLENAY SUNA
7.KARDELEN EVCİMEN
8.ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Şeref Albeniz
2. Sadi Erduran
3. Birkan Özer
4. Metin Demirtaş
5. Harun Yılmaz
6. Mert Adalı
7. Barış Tunç
8. Damlanur Salgar
2023 seçimleri Tekirdağ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Tekirdağ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Tekirdağ milletvekilleri burada yer alacaktır.
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.
Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.
Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı? Tekirdağ’da hangi parti kazandı?
- CHP % 38,2
- AK Parti % 34,7
- İYİ Parti % 11,7
- MHP % 7,6
- HDP % 6,6
Tekirdağ yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Kadir Albayrak oyların % 51,18’ini alırken, AK Parti adayı Mestan Özcan ise oyların % 43,85’ini aldı.
Tekirdağ İl Genel Meclisi seçim sonuçları
CHP % 46,94
AK Parti % 40,01
İYİ Parti % 4,00
MHP % 2,54
HDP % 2,27
TEKİRDAĞ’IN İLÇELERİ NELER?
Süleymanpaşa
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
Malkara
Marmaraereğlisi
Muratlı
Saray
Şarköy
TEKİRDAĞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1