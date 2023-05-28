Tekirdağ seçim sonuçları
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
Tekirdağ 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Tekirdağ'da % 55.4 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39 oranında oya sahip oldu. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Tekirdağ’da aldığı oy oranı ise % 5
Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs 2023
2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Tekirdağ’da CHP oyların % 36.3’ünü alırken AK Parti % 30.7 oranında oya sahip oldu. Tekirdağ’da İYİ Parti % 11.2, MHP % 6.4, Yeşil Sol Parti % 6.2, Zafer Partisi 2.3, TİP % 1.6, Yeniden Refah Partisi 1.6 oranında oy aldı.
Tekirdağ’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Faik Öztrak CHP
- İlhami Özcan Aygun CHP
- Cem Avşar CHP
- Nurten Yontar CHP
- Mestan Özcan AK Parti
- Gökhan Diktaş AK Parti
- Çiğdem Koncagül AK Parti
- Selcan Hamşıoğlu İYİ Parti
AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mestan Özcan
2- Gökhan Diktaş
3- Çiğdem Koncagül
4- Hakan Sunal
5- Abdullah Öğe
6- Akın Yılmaz
7- Müge Yıldız Topak
8- Defne Gezer
CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Faik Öztrak
2- İlhami Özcan Aygun
3- Cem Avşar
4- Nurten Yontar
5- Mustafa Ülkem
6- İsmail Doğaroğlu
7- Sema Kırkoyun Kinet
8- İsmail Çelebi
İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Selcan Hamşıoğlu
2- Sertaç Alkaya
3- Hazim Tamer Dodurka
4- Zeki Uzun
5- Aynur Çeşmeliler
6- Şerafetdin Terzi
7- Mehmet İlker Atasever
8- Özgen Keskiner Karakaya
MHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 İLKER YÜCEL
2 KORAY ÖNSEL
3 MURAT TURNA
4 GÖKHAN BAYLAN
5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR
6 FİLİZ ORMAN AKIN
7 HASAN MEMİŞOĞLU
8 NECMİ ÖZGÜL
YENİDEN REFAH PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1- MEHMET ÇAKI
2- FİLTEKİN ŞEN
3- HAMİT HAMİTOĞLU
4- BURAK ÇAPKIN
5- MEHMET SUNGUR
6- ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN
7- HASAN DOĞAN
8- MURAT KARAKAN
MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Şeref Albeniz
2. Sadi Erduran
3. Birkan Özer
4. Metin Demirtaş
5. Harun Yılmaz
6. Mert Adalı
7. Barış Tunç
8. Damlanur Salgar
2018 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.
2018 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.
2018 Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı?
- CHP % 38,2
- AK Parti % 34,7
- İYİ Parti % 11,7
- MHP % 7,6
- HDP % 6,6
Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor?
Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.
2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
2018 Milletvekili genel seçim sonuçları
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları
CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Kadir Albayrak oyların % 51,18’ini alırken, AK Parti adayı Mestan Özcan ise oyların % 43,85’ini aldı.
2019 Tekirdağ İl Genel Meclisi seçim sonuçları
CHP % 46,94
AK Parti % 40,01
İYİ Parti % 4,00
MHP % 2,54
HDP % 2,27
Tekirdağı ilçeleri hangileri?
Süleymanpaşa
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
Malkara
Marmaraereğlisi
Muratlı
Saray
Şarköy