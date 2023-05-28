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Tekirdağ seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu oy oranları

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Sinop’ta 858.412 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tekirdağ'da Kemal Kılıçdaroğlu % 55.4, Recep Tayyip Erdoğan % 39 oy almıştı. 28 Mayıs 2023 Tekirdağ seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

17:25 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tekirdağ seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçları

Tekirdağ 2. tur cumhurbaşkanlığı
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Tekirdağ
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Tekirdağ'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Tekirdağ 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

Tekirdağ 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Tekirdağ'da % 55.4 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39 oranında oya sahip oldu. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Tekirdağ’da aldığı oy oranı ise % 5

Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Tekirdağ’da CHP oyların % 36.3’ünü alırken AK Parti % 30.7 oranında oya sahip oldu. Tekirdağ’da İYİ Parti % 11.2, MHP % 6.4, Yeşil Sol Parti % 6.2, Zafer Partisi 2.3, TİP % 1.6, Yeniden Refah Partisi 1.6 oranında oy aldı.

Tekirdağ’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Faik Öztrak CHP
  • İlhami Özcan Aygun CHP
  • Cem Avşar CHP
  • Nurten Yontar CHP
  • Mestan Özcan AK Parti
  • Gökhan Diktaş AK Parti
  • Çiğdem Koncagül AK Parti
  • Selcan Hamşıoğlu İYİ Parti

AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mestan Özcan

2- Gökhan Diktaş

3- Çiğdem Koncagül

4- Hakan Sunal

5- Abdullah Öğe

6- Akın Yılmaz

7- Müge Yıldız Topak

8- Defne Gezer

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Cem Avşar

4- Nurten Yontar

5- Mustafa Ülkem

6- İsmail Doğaroğlu

7- Sema Kırkoyun Kinet

8- İsmail Çelebi

İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Selcan Hamşıoğlu

2- Sertaç Alkaya

3- Hazim Tamer Dodurka

4- Zeki Uzun

5- Aynur Çeşmeliler

6- Şerafetdin Terzi

7- Mehmet İlker Atasever

8- Özgen Keskiner Karakaya

MHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İLKER YÜCEL

2 KORAY ÖNSEL

3 MURAT TURNA

4 GÖKHAN BAYLAN

5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR

6 FİLİZ ORMAN AKIN

7 HASAN MEMİŞOĞLU

8 NECMİ ÖZGÜL

YENİDEN REFAH PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1- MEHMET ÇAKI

2- FİLTEKİN ŞEN

3- HAMİT HAMİTOĞLU

4- BURAK ÇAPKIN

5- MEHMET SUNGUR

6- ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

7- HASAN DOĞAN

8- MURAT KARAKAN

MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Şeref Albeniz

2. Sadi Erduran

3. Birkan Özer

4. Metin Demirtaş

5. Harun Yılmaz

6. Mert Adalı

7. Barış Tunç

8. Damlanur Salgar

2018 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.

2018 Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. CHP % 38,2
  2. AK Parti % 34,7
  3. İYİ Parti % 11,7
  4. MHP % 7,6
  5. HDP % 6,6

Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor?

Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları

CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Kadir Albayrak oyların % 51,18’ini alırken, AK Parti adayı Mestan Özcan ise oyların % 43,85’ini aldı.

2019 Tekirdağ İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 46,94

AK Parti % 40,01

İYİ Parti % 4,00

MHP % 2,54

HDP % 2,27

Tekirdağı ilçeleri hangileri?

Süleymanpaşa

Çerkezköy

Çorlu

Ergene

Hayrabolu

Kapaklı

Malkara

Marmaraereğlisi

Muratlı

Saray

Şarköy

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Afyonkarahisar’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Afyonkarahisar milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 11.367.598 seçmenin olduğu İstanbul’da 30.803 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 10.291.304 oyun 10.150.710’u geçerli sayıldı. Yalova’da seçime katılım oranı % 90,5 oldu. Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kazanan 98 milletvekilinin hangi partiye gitti belli oldu. Kurtuluş, Soylu, Kurum, Erbakan seçilen isimlerden oldu. Peki, 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı, Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.


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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?